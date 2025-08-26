Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La comunidad de El Calafate atraviesa días de preocupación por una seguidilla de hechos delictivos que golpearon directamente a los comerciantes locales. En apenas una semana se registraron al menos cinco robos, algunos consumados y otros en grado de tentativa, que afectaron a tres mercados, una panadería, una librería y un almacén ubicados en distintos sectores de la ciudad.

El método utilizado por los delincuentes parece repetirse en todos los casos. Primero fuerzan el ingreso al comercio, generalmente rompiendo un vidrio de puerta o ventana, luego interrumpen el suministro eléctrico bajando la térmica con el objetivo de desactivar cámaras de seguridad o sistemas de alarma, y finalmente sustraen lo que encuentran más a mano: dinero en efectivo, equipos electrónicos como computadoras y celulares, además de mercadería de fácil traslado y reventa.

Uno de los robos más resonantes ocurrió en el mercado y carnicería El Patagónico, ubicado en la calle Biguá. Según relataron los propietarios, los delincuentes destrozaron el vidrio de la puerta de ingreso y se llevaron vinos, gaseosas, carne, pollo, milanesas y hasta achuras. “El daño realmente es muy grande”, señalaron con indignación los dueños, que al principio no habían realizado la denuncia formal. Fue la propia Policía, al enterarse del hecho, la que se acercó al lugar e inició las actuaciones correspondientes.

De acuerdo a la información a la que tuvo acceso La Opinión Austral, a través de fuentes policiales consultadas, se pudo saber que, a partir de esa investigación, la Comisaría Segunda solicitó autorización judicial y concretó dos allanamientos durante la jornada del domingo. Los procedimientos se llevaron a cabo en viviendas ubicadas en las calles Eva Perón y Río Santa Cruz, en el barrio Lago Argentino, en cercanías del mercado robado. En uno de los domicilios requisados los efectivos encontraron varias de las bebidas sustraídas de El Patagónico.

Como resultado de los operativos, dos hombres fueron aprehendidos y quedaron a disposición de la Justicia, con fijación de domicilio en el marco de la causa. Sin embargo, fuentes policiales aclararon al portal de noticias local Ahora Calafate que no existen elementos suficientes que los vinculen con el resto de los hechos denunciados. Tampoco coincidiría su aspecto físico con el de la persona registrada por cámaras de seguridad en otros comercios afectados.

La línea de investigación principal apunta a un individuo que habría actuado en al menos tres de los robos, y que lo habría hecho en soledad. No obstante, los investigadores no descartan la participación de cómplices o la existencia de distintos grupos delictivos operando en simultáneo.