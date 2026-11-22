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El Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz dispuso una inspección en el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial, Laboral, de Minería y de Familia de El Calafate, que está a cargo del juez Alberto Abel Ludueña.

La medida quedó establecida en una resolución firmada el 17 de noviembre por el presidente del máximo tribunal provincial, Gabriel Contreras Agüero. La revisión fue encomendada a la Cámara de Apelaciones de la Primera Circunscripción Judicial.

El control buscará conocer cómo funciona cotidianamente la dependencia, cómo se organiza el trabajo y cuál es el estado de tramitación de los expedientes. El objetivo es detectar posibles demoras, fallas u otras situaciones que requieran medidas correctivas.

Desde el Poder Judicial indicaron que este tipo de inspecciones se enmarca en las facultades de supervisión del Tribunal Superior y apunta a garantizar un servicio de justicia eficiente y sin dilaciones injustificadas.

La resolución no atribuye incumplimientos al juez Ludueña ni detalla irregularidades específicas. Tampoco establece cuándo se realizará la inspección ni fija un plazo para que se presenten sus conclusiones.

Ludueña asumió al frente del juzgado en agosto de 2024 y, además, subroga el Juzgado de Instrucción Penal y Juvenil de El Calafate desde que Carlos Albarracín dejó ese puesto para incorporarse a la Cámara Criminal de Río Gallegos.

Una vez finalizada la revisión, la Cámara de Apelaciones deberá comunicar los resultados y evaluar si corresponde proponer cambios en el funcionamiento de una dependencia que interviene en asuntos civiles, comerciales, laborales, de familia y de minería.