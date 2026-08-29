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La noche calafateña volvió a ser escenario de un grave episodio de violencia urbana que pone de relieve las situaciones de vulnerabilidad social y el consumo problemático de sustancias en la villa turística. Durante las primeras horas de este sábado, las inmediaciones del Gimnasio Municipal Palito Cherbukov -más precisamente el área del Skate Park– se convirtieron en el cuadro de un ataque con arma blanca y elementos contundentes que dejó a dos hombres heridos y hospitalizados.

Según consignó el portal de noticias Ahora Calafate, la alerta se activó cerca de las 02:00 de la madrugada, cuando vecinos que transitaban por el sector escucharon los pedidos de auxilio que provenían del playón deportivo. La desesperada escena llevó a que una mujer se comunicara de urgencia con las fuerzas de seguridad para reportar la presencia de un hombre lesionado en la vía pública.

En diálogo con los medios locales, la vecina que socorrió en primera instancia a los agredidos reconstruyó los momentos de tensión iniciales: “Mi amigo y yo justo pasábamos por el lugar, y este sujeto nos dijo que el atacante le quiso robar sus pertenencias (un colchón y una frazada)“.

Frente al llamado de emergencia, se desplegaron rápidamente móviles del Comando de Patrullas y posteriormente de la Comisaría Primera, dependencia con jurisdicción en la zona céntrica. En el predio lindante al gimnasio, los uniformados hallaron a dos hombres de 32 y 37 años, ambos en situación de calle, quienes presentaban muestras evidentes de haber sido atacados violentamente. El joven de 32 años acusaba heridas cortantes visibles en su pierna izquierda y a la altura del tórax, por lo que se requirió de inmediato una ambulancia que procedió al traslado de ambos hacia el nosocomio local, donde se confirmó que sus vidas no corrían peligro.

Una vez recibida la atención médica correspondiente, el lesionado de 32 años prestó declaración formal ante el personal policial para echar luz sobre la mecánica del hecho. Según su testimonio, alrededor de las 01:40 se encontraba junto a su compañero descansando en el playón de skate cuando se presentó un tercer sujeto al que conocían previamente.

El denunciante detalló que el atacante, a quien identificó con el apodo de “Pepi“, se encontraba visiblemente bajo los efectos del alcohol y de psicofármacos. En esas condiciones, el sujeto comenzó a mostrarse sumamente agresivo con el hombre de 37 años con la clara intención de sustraerle las pocas pertenencias de abrigo que poseían para pernoctar a la intemperie.

Al advertir el intento de despojo y salir en defensa de su compañero, la víctima de 32 años fue atacada directamente por “Pepi”, quien extrajo de entre sus ropas un cuchillo de cocina de gran tamaño y le asestó estocadas en la pierna y el pecho. Acto seguido, el agresor tomó un garrote de madera, arremetió a golpes contra el segundo hombre de 37 años y huyó a la carrera amparado por la oscuridad del sector.

Fuentes policiales indicaron que los dos hombres agredidos poseen antecedentes policiales de diversa índole. En el plano de las actuaciones judiciales, la víctima de las heridas cortantes manifestó formalmente su voluntad de instar la acción penal contra “Pepi” por el delito de lesiones y tentativa de robo, mientras que el hombre de 37 años optó por no impulsar acciones legales por los golpes recibidos. En tanto, efectivos de la Comisaría Primera y de las unidades operativas continúan tras los pasos del agresor, quien ya se encuentra identificado pero permanece prófugo.