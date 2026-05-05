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En las últimas horas en El Calafate, una tropilla de caballos sueltos obligó a un operativo de la Policía Rural y terminó con el secuestro de 39 animales.

De acuerdo a la información a la que tuvo acceso La Opinión Austral, a través de fuentes consultadas y lo consignado por medios de la villa turística, se pudo establecer que el procedimiento fue llevado adelante por personal de la Dirección de Operaciones Rurales (D.O.R.), que intervino en el sector del ingreso este de la localidad, en una franja que conecta puntos neurálgicos como el autódromo y el aeropuerto, atravesada por la Ruta Provincial 11. Se trata de una zona de circulación constante, tanto de vecinos como de turistas que llegan a la villa turística, lo que incrementa notablemente el riesgo ante la presencia de animales sueltos.

Según confirmaron fuentes policiales, los caballos deambulaban sin control, ocupando sectores de la ruta y banquinas, generando una situación de peligro latente. No se trata de un hecho aislado. Desde la fuerza indicaron que ya habían intervenido en reiteradas oportunidades en ese mismo lugar, arreando a los animales hacia zonas seguras y notificando a sus propietarios sobre la situación.

Sin embargo, en esta ocasión, la magnitud del problema –con una tropilla de 39 equinos– y la reiteración de los episodios llevaron a adoptar una medida más contundente. Los animales fueron arreado y posteriormente secuestrados, quedando a disposición del Juzgado de Paz de El Calafate.

Los caballos, de distintos pelajes, se encuentran ahora bajo custodia de la Policía Rural, mientras avanza la intervención judicial que deberá determinar las responsabilidades correspondientes. Según trascendió, todos pertenecerían a un mismo propietario, lo que abre interrogantes sobre las condiciones de cuidado y control de los animales.