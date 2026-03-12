Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Un operativo preventivo de bomberos se desplegó durante la mañana de este jueves en la ciudad de El Calafate luego de que un vehículo que había protagonizado un vuelco durante la madrugada quedara volcado casi sobre la vía pública, generando riesgos potenciales de cortocircuito o incendio.

Según pudo saber La Opinión Austral, el hecho ocurrió en la intersección de las calles La Estepa y Héctor Capovilla, un sector urbano de la localidad turística donde vecinos advirtieron la presencia de una camioneta Renault Duster que permanecía dada vuelta tras el siniestro.

Ante esa situación, personal de la División Cuartel 21ra de Bomberos de la Policía de la provincia de Santa Cruz fue alertado por efectivos de la Comisaría Segunda, quienes solicitaron la intervención de la unidad especializada para asegurar el vehículo y evitar cualquier situación de peligro.

Tras recibir el aviso, una dotación de bomberos se desplazó rápidamente hacia el lugar con dos unidades operativas. Al arribar al sector, los efectivos constataron que el rodado se encontraba volcado y presentaba daños estructurales producto del impacto.

Si bien no se reportaron personas heridas al momento de la intervención, el estado del vehículo implicaba un riesgo potencial debido a la posibilidad de que el sistema eléctrico permaneciera activo, lo que podría generar chispas o un cortocircuito capaz de desencadenar un incendio.