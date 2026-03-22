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Durante la madrugada del sábado, un accidente de tránsito generó preocupación en la localidad de El Calafate, luego de que un hombre de 52 años perdiera el control de su vehículo e impactara contra un automóvil que se encontraba estacionado.

El hecho ocurrió pasadas las 04:00 horas sobre la avenida Salvador Lara, en inmediaciones del Club Esperanza. Hasta el lugar acudió de manera preventiva personal de Bomberos de la División Cuartel 21ra tras recibir el aviso del siniestro vial.

Al arribar con la unidad 1006, la dotación constató la colisión entre un Volkswagen Virtus y un Renault 11 que se encontraba detenido sin ocupantes. De inmediato, los bomberos procedieron a realizar la desconexión preventiva de las baterías de ambos vehículos, con el objetivo de evitar cualquier tipo de riesgo eléctrico.

Según el informe oficial, tras una inspección detallada de la calzada, se determinó que no había derrames de combustible ni presencia de fluidos inflamables, por lo que no fue necesaria la utilización de materiales absorbentes.

A pesar de la violencia del impacto, no se registraron personas lesionadas, aunque los daños materiales fueron de consideración.

Por su parte, efectivos policiales intentaron localizar al propietario del Renault 11 entre los vecinos del sector, sin obtener resultados positivos en ese momento. Según detalló Señal Calafate, el vehículo pertenecería a una mujer que lo habría dejado estacionado en el lugar luego de quedarse sin combustible.

El área fue resguardada para permitir el trabajo de peritaje por parte del personal de la División Comisaría Segunda, que continuó con las actuaciones correspondientes para determinar las causas del accidente.