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Las intensas nevadas que continúan afectando distintos sectores de Santa Cruz siguen generando inconvenientes para quienes transitan por las rutas de la provincia. Durante la mañana de este lunes, un camión de gran porte quedó imposibilitado de continuar su viaje debido a la importante acumulación de nieve sobre la calzada y las banquinas en inmediaciones de la estación de servicio EPA, cerca del paraje La Esperanza. La rápida intervención de la Policía Caminera permitió asistir al conductor y restablecer la circulación sin que se registraran personas heridas ni daños materiales.

El procedimiento fue llevado adelante por efectivos de la División Unidad Operativa Caminera “La Esperanza”, quienes acudieron al lugar tras recibir el requerimiento de asistencia en el marco de las tareas preventivas y de apoyo permanente que desarrollan sobre uno de los corredores viales más importantes de la provincia.

El temporal invernal continúa modificando el escenario de las rutas santacruceñas. Las bajas temperaturas y las precipitaciones níveas provocan que, en numerosos sectores, la nieve se acumule rápidamente sobre la carpeta asfáltica y las banquinas, reduciendo la adherencia de los neumáticos y complicando especialmente la circulación de vehículos de gran porte.

En este contexto, el camión quedó detenido al perder capacidad de tracción, una situación que podía derivar en mayores complicaciones para el tránsito si no era resuelta con rapidez.

Al arribar al lugar, los efectivos policiales implementaron inmediatamente las medidas de seguridad correspondientes para preservar tanto al conductor como al resto de los usuarios de la ruta. Posteriormente comenzaron las tareas de asistencia, trabajando en el despeje del sector afectado y colaborando para que el transporte pudiera recuperar la adherencia necesaria y retomar la marcha.

Gracias al accionar coordinado del personal policial, el conductor logró superar el sector comprometido y continuar con su recorrido sin consecuencias. El operativo concluyó sin que se registraran accidentes, lesiones ni daños materiales, permitiendo además normalizar la circulación en una zona donde las condiciones climáticas suelen cambiar en cuestión de minutos y generar situaciones de riesgo para automovilistas y transportistas.

Una vez finalizada la asistencia, los efectivos retomaron las recorridas preventivas habituales, manteniendo presencia permanente sobre la ruta para responder ante cualquier otra eventualidad derivada del intenso invierno patagónico.