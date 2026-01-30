Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La región patagónica lleva varios días con temperaturas inusualmente elevadas, con valores que este jueves alcanzaron récords tanto para el mes de enero como a nivel anual.

En Río Gallegos, capital de la provincia de Santa Cruz, la temperatura máxima llegó a 36,4 °C y estableció un nuevo récord histórico. El valor anterior era de 35,8 °C y correspondía al 5 de febrero de 2019.

Los riogalleguenses eligieron espacios como la costanera, la Plaza San Martín y la laguna Ortiz para disfrutar de la calurosa jornada.

En tanto que en El Calafate, la temperatura superó los 30 °C por primera vez desde el año 2000 en la actual ubicación de la estación meteorológica. Si se considera la serie histórica de la estación anterior, ubicada en Lago Argentino, los 30,4 °C registrados este jueves se ubicaron como el tercer valor más alto desde el inicio de las mediciones, dieron a conocer desde el Servicio Meteorológico Nacional.

El mapa de temperaturas máximas de este 29 de enero en Argentina, elaborado por el Servicio Meteorológico Nacional.

Sobre el estado del tiempo, este jueves, Oscar Bonfili, integrante del Servicio Meteorológico Nacional, adelantó en Radio LU12 AM580: “Vamos a pasar de máximas superiores a los 30 grados a valores de 16 o 17 grados durante el fin de semana”.

Con respecto al viento, el meteorólogo indicó que “enero se comportó muy bien, sin vientos extremos”. Recordó que febrero suele ser, desde el punto de vista histórico, uno de los meses más ventosos del año. “Vamos a ver cómo se presenta este año, pero febrero generalmente marca una diferencia fuerte con el viento”, anticipó.

A pesar de ello, el especialista señaló que el inicio de febrero llegaría con temperaturas más bajas, una condición que no siempre caracteriza al mes, pero que podría repetirse en los primeros días.

Así queda el ranking de temperaturas máximas del 29 de enero para el sur argentino:

Neuquén 38.6 San Martin (Mza) 37.7 Chapelco 36.5 Río Gallegos 36.4 Mendoza 36.2 San Rafael 36.2 El Bolsón 36.1 Santa Cruz 36.1 Maquinchao 34.3 Bariloche 34.3 Gobernador Gregores 34 Trelew 34 Paso de Indios 33.5 Viedma 31.7 Puerto Madryn 31.3 Perito Moreno 30.9 El Calafate 30.4 Esquel 30.4 San Julián 30 Comodoro Rivadavia 29 Puerto Deseado 26.8 San Antonio Oeste 26 Ushuaia 25.4