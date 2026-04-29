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Una nueva colisión vial volvió a encender las alarmas en El Calafate. Dos vehículos que circulaban en el mismo sentido protagonizaron un choque en una de las arterias más transitadas de la ciudad. Aunque no hubo heridos, el episodio dejó al descubierto los riesgos cotidianos en puntos clave del tránsito urbano.

Según pudo saber La Opinión Austral, el hecho se registró durante la tarde del martes, minutos después de las 18 horas, en la Avenida del Libertador, una de las principales vías de circulación de El Calafate, especialmente en horarios de alta movilidad. Allí, a la altura del acceso a la subida de la calle Haro, en las inmediaciones de la Plaza 7 de Diciembre, dos vehículos colisionaron en circunstancias que aún son materia de análisis.

Según la información recabada en el lugar, ambos rodados -una Chevrolet Meriva y un Volkswagen Gol Trend- se desplazaban en el mismo sentido, de Oeste a Este, cuando se produjo el impacto. Todo indica que el conductor de la Meriva habría intentado realizar una maniobra de giro sin las precauciones necesarias, lo que derivó en un choque lateral contra el Gol Trend.

La violencia del impacto provocó que el segundo vehículo quedara prácticamente encerrado contra el boulevard central, generando una situación de riesgo que, afortunadamente, no pasó a mayores. En cuestión de minutos, personal de la Comisaría Primera se hizo presente en el lugar para ordenar el tránsito y llevar adelante las actuaciones correspondientes.

A pesar de la espectacularidad del siniestro, no se registraron personas lesionadas, lo que fue destacado por las autoridades como un dato positivo dentro de un contexto que podría haber tenido consecuencias mucho más graves, teniendo en cuenta la circulación constante de vecinos y turistas en esa zona.