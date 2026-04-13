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Un halo de misterio sobrevuela en la ciudad de El Calafate desde hace un año: un incendio intencional en la muerte de un hombre, hasta el día de hoy, no tiene responsables, sospechosos y, mucho menos, personas tras las rejas.

Se trata del caso de Cristian Pérez, un vecino de Río Gallegos que había viajado a la villa turística en búsqueda de oportunidades laborales desconociendo que, personas hasta el momento no identificadas, provocarían un incendio en el taller mecánico en el que estaba trabajando y “parando” terminaría siendo preso de las llamas.

Tal como lo informó La Opinión Austral en su momento, el lamentable suceso ocurrió a principios de abril del 2025, en un terreno emplazado en el corazón del barrio Cerro Calafate de la ciudad homónima. Tras estar hospitalizado y agonizar trece días por las graves quemaduras e intoxicación Pérez falleció el 20 de abril.

Cristian había llegado hacía apenas veinte días desde Río Gallegos con la esperanza de encontrar trabajo. Logró un arreglo con un hombre que estaba siendo juzgado por aquellos días por el asesinato de Soledad Burgos (y finalmente condenado) para laborar y dormir en el taller. Esa madrugada fatal, despertó entre llamas. Aún con fuerzas, logró salir y narrar a los rescatistas que vio a tres personas ingresar al lugar. Pero el daño era irreversible: el humo tóxico y las quemaduras terminaron con su vida en la terapia intensiva del hospital local.

Pese a algunas averiguaciones en las que había avanzado la División de Investigaciones (DDI) local, no hubo mayores avances. Fuentes consultadas por La Opinión Austral indicaron que la zona del hecho era de difícil acceso ya que se encontraba dentro de un terreno y las cámaras de seguridad ubicadas a unos metros no fueron de demasiada ayuda.

En el lapso de casi un año desde el comienzo de la investigación a cargo del Juzgado de Instrucción local, a cargo de Carlos Albarracín, en las últimas horas, la familia de Cristian Pérez tuvo novedades. Es que su madre, Felicitas Armoa viajó a la villa turística para mantener una audiencia.

Fuentes consultadas por La Opinión Austral indicaron que se reactivará la investigación desde cero, en busca de evidencias que podrían haber pasado por alto. Nicolas, hermano de la víctima, indicó a La Opinión Austral que: “Ojalá que encuentren algo” expresó con angustia.