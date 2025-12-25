Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Con la llegada de las celebraciones de fin de año y el marcado incremento de visitantes en uno de los espacios naturales más elegidos de la región, se puso en marcha un operativo preventivo conjunto en el Camping Lago Roca, en El Calafate, con el objetivo de garantizar la seguridad y el normal desarrollo de los festejos en un contexto de alta concurrencia.

El dispositivo es llevado adelante por personal de la División Operaciones Rurales (DOR) de la Policía de Santa Cruz, junto a agentes del Parque Nacional Los Glaciares, Seccional Lago Roca, quienes desde los últimos días intensificaron los controles tanto en el acceso como en el interior del predio. El camping, tradicional punto de encuentro para familias, grupos de amigos y turistas durante las fiestas, concentra año tras año una importante afluencia de personas que eligen celebrar en contacto con la naturaleza.

Las tareas desplegadas incluyen la identificación de personas, patrullajes preventivos, paradas de control y recorridas permanentes en distintos sectores del área, algunos de ellos realizados a caballo, una modalidad habitual en zonas rurales y de difícil acceso. La presencia constante del personal busca no solo disuadir posibles conductas que alteren el orden público, sino también brindar acompañamiento y asistencia a quienes disfrutan de los días festivos en el lugar.

Desde las fuerzas intervinientes señalaron que el operativo tiene un carácter estrictamente preventivo y se enmarca en una planificación especial por las fiestas de fin de año, período en el que se incrementa el movimiento en espacios recreativos al aire libre. El Camping Lago Roca, por su cercanía a El Calafate y su entorno natural privilegiado, suele convertirse en uno de los puntos más concurridos de la zona durante estas fechas.

Asimismo, se remarcó la importancia del trabajo articulado entre la Policía y el personal del Parque Nacional Los Glaciares, una coordinación clave para garantizar la seguridad sin descuidar el cuidado del entorno natural y el cumplimiento de las normas vigentes dentro del área protegida. El objetivo es que tanto vecinos como visitantes puedan celebrar de manera tranquila, segura y responsable.

El operativo continuará activo durante los días festivos, con controles dinámicos y presencia permanente en distintos horarios, adaptándose al movimiento propio de las celebraciones. Desde las autoridades se apeló también a la colaboración de quienes concurren al camping, solicitando respeto por las normas, uso responsable de los espacios comunes y una convivencia pacífica.