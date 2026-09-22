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Según informó el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES), el sismo se registró este martes 22 de septiembre a las 10:24, hora local.

El epicentro se ubicó a 4 kilómetros al suroeste de El Calafate, a 126 kilómetros al sur de El Chaltén y a 130 kilómetros al norte de Río Turbio.

El movimiento tuvo una magnitud de 2,4 y se produjo a una profundidad de 9 kilómetros.

Qué informó el INPRES sobre el temblor

De acuerdo con la escala de Intensidad Mercalli Modificada, el organismo estableció una intensidad de II a III en El Calafate.

Según esa clasificación, el movimiento puede ser sentido levemente por algunas personas que se encuentran en reposo o dentro de edificios.

El registro corresponde al movimiento sísmico detectado durante la mañana de este martes, con epicentro en las inmediaciones de la localidad santacruceña.

Que dijeron los vecinos

En las redes sociales, varios vecinos de El Calafate aseguraron haber percibido el movimiento. Algunos describieron una vibración fuerte y corta, mientras que otros lo compararon con un golpe en el techo o en una pared. También hubo quienes señalaron que sus perros se pusieron inquietos o comenzaron a ladrar. “Se sintió un golpe fuerte en el techo, pensé que era una bandurria”, comentaron, mientras que otro relató: “Estaba haciendo un trabajo en la mesa y sentí una vibración fuerte y corta”. Sin embargo, también hubo vecinos de distintos barrios que aseguraron no haberlo percibido.