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Lo que comenzó como una caminata al aire libre por los agrestes relieves de las afueras de EL Calafate terminó convirtiéndose, en las primeras horas de este domingo, en una dramática situación de emergencia que movilizó a los cuerpos de rescate locales en medio de la penumbra y el frío de la noche patagónica.

El incidente se desencadenó en el sector conocido habitualmente como El Cañadón, un área de relieve escarpado y cursos de agua variables. Por allí transitaba un hombre junto a un compañero de travesía cuando la naturaleza impuso su ley de manera abrupta.

De acuerdo a la información a la que tuvo acceso La Opinión Austral, a través de fuentes consultadas, se pudo saber que una repentina e e insólita crecida en el caudal del arroyo local transformó en pocos minutos un cruce habitualmente transitable en un torrentoso obstáculo insuperable, dejando a uno de los transeúntes completamente aislado en la margen opuesta y sin posibilidades materiales de retornar por sus propios medios sin arriesgar su integridad física.

Ante la gravedad del escenario y la imposibilidad de concretar el vadeo de forma segura, el acompañante del caminante actuó con notable templanza y dio aviso inmediato a las fuerzas de seguridad. La alerta activó de manera urgente el protocolo de intervención de la División Cuartel 8° de bomberos de El Calafate, cuyos efectivos partieron hacia el sector agreste pasadas las doce de la noche para dar inicio a un delicado operativo de salvamento.

El vecino siendo asegurado antes de ser rescatado. FOTO: POLICÍA SANTA CRUZ

Al arribar al punto crítico, minutos antes del uno de la madrugada, las brigadas especializadas evaluaron las condiciones del terreno y la fuerza de la corriente. Para garantizar la vida del excursionista sin poner en riesgo al personal interviniente, los servidores públicos decidieron montar un riguroso sistema de cuerdas y anclajes de seguridad. La maniobra técnica, que exigió una fina coordinación táctica en la oscuridad, permitió establecer un puente aéreo seguro para deslizar y evacuar al hombre atrapado hacia la orilla protegida.

El operativo de rescate se extendió de manera ininterrumpida desde las 00:40 hasta las 03:00 de la mañana. Una vez en zona segura, el hombre fue sometido a una evaluación física de rutina, constatándose que se encontraba en muy buen estado de salud general, sin lesiones ni cuadros de hipotermia de consideración.