Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Un gatito que había quedado atrapado en la copa de un árbol, a unos cinco metros de altura, fue rescatado este viernes por la mañana por personal de Bomberos en El Calafate.

El operativo se desarrolló en la calle Juan Piñeiro al 0, a partir de un pedido de vecinos del sector y tras la alerta del personal del Cuartel 8°.

Hasta el lugar acudieron efectivos de la División Cuartel 21°, a bordo de la unidad M-1006, quienes desplegaron una escalera operacional para alcanzar al felino y descenderlo de manera segura.

El operativo estuvo a cargo de la División Cuartel 21°, tras un pedido de vecinos del sector.

La intervención se realizó entre las 10:25 y las 10:55. Una vez concretado el rescate y entregado el animal a su dueña, los bomberos regresaron a la base sin novedades.

Leé más notas de La Opinión Austral