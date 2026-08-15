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Una situación que podía terminar en un accidente de mayores consecuencias demandó la intervención de Bomberos en la Ruta Nacional N° 11, en inmediaciones del sector del autódromo de El Calafate. Allí, un Chevrolet Zafira quedó estancado al borde de una pendiente, en una posición que requería una maniobra cuidadosa para evitar que el vehículo continuara desplazándose hacia una zona de mayor riesgo.

Según pudo saber La Opinión Austral, a través de fuentes consultadas, se pudo saber que efectivos de la División Cuartel 8° acudieron al lugar para brindar asistencia vehicular y garantizar que el rodado pudiera ser retirado de manera segura.

Para desarrollar el procedimiento, la dotación utilizó palas, tacos niveladores y una linga de rescate. Estos elementos permitieron generar las condiciones necesarias para estabilizar el Chevrolet Zafira y posteriormente trasladarlo hacia una zona segura de la calzada.

La intervención exigió especial precaución debido a la proximidad de la pendiente. En estos casos, una maniobra apresurada puede generar un desplazamiento no deseado del vehículo, por lo que el procedimiento debe realizarse de manera progresiva y coordinada.

Finalmente, los efectivos lograron estabilizar el rodado y trasladarlo hasta un sector seguro de la calzada, poniendo fin a la situación de riesgo