Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Un hecho de inseguridad se registró en El Calafate cuando una camioneta fue sustraída en pleno corazón del barrio Terrazas de Manantiales. Sin embargo, la rápida reacción de las fuerzas de seguridad locales permitió montar un eficaz operativo de rastrillaje que concluyó horas más tarde con el hallazgo del vehículo abandonado en las inmediaciones del cuartel de Bomberos Voluntarios.

El episodio se registró alrededor de las cinco de la tarde del martes, una hora en la que la villa turística suele registrar un tránsito fluido tanto de residentes como de visitantes. Según los primeros datos recolectados por los investigadores, los autores del hecho aprovecharon una ventana de oportunidad para apoderarse de una camioneta Fiat Strada de color blanco que se encontraba estacionada en la vía pública en el mencionado vecindario.

Apenas radicada la denuncia por parte del propietario, se activaron de inmediato los protocolos de emergencia dentro de la estructura policial de la villa cordillerana.

Según pudo saber La Opinión Austral, el trabajo de inteligencia y saturación territorial estuvo encabezado de manera coordinada por efectivos de la División de Investigaciones (DDI) de El Calafate junto con personal de la División Comisaría Segunda. Las cuadrillas desplegaron tareas de campo que incluyeron la recolección de testimonios, la verificación de cámaras de seguridad públicas y privadas en los sectores de atracadero y patrullajes preventivos en zonas estratégicas.

La presión policial dio sus frutos poco tiempo después. Durante una de las pasadas de control por el trazado urbano, las patrullas avistaron el rodado detenido sobre la calle Pedro Ojeda, a pocos metros del cuartel de Bomberos Voluntarios indicó el portal de noticias local Pasa en Calafate. La camioneta Fiat Strada se encontraba estacionada en estado de aparente abandono, sin ocupantes en su interior, lo que sugiere que los sospechosos se vieron acorralados por el despliegue de las unidades y optaron por desprenderse del vehículo antes de ser interceptados en un control de rutina.

Tras el hallazgo, la zona fue resguardada para permitir el trabajo de los peritos, quienes llevaron a cabo el levantamiento de rastros y el secuestro de elementos de interés para la causa. La camioneta fue incautada formalmente y puesta a disposición de las autoridades judiciales intervinientes, a la espera de ser restituida a su legítimo dueño tras completarse las diligencias de rigor.