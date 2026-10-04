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En la tarde de este domingo, en El Calafate se registraron momentos de profunda angustia y tensión, cuando una vecina de 79 años terminó en las gélidas aguas de la Bahía Redonda, desatando un operativo de rescate de ribetes dramáticos que movilizó a gran parte de los servicios de emergencia locales.

El suceso tuvo lugar en uno de los puntos más conocidos y transitados de la localidad, precisamente en las inmediaciones del tradicional cartel corpóreo que da la bienvenida y retrata la identidad de El Calafate, a pocos metros del espejo de agua que forma parte del sistema del Lago Argentino.

Por motivos que las autoridades policiales y judiciales intentan esclarecer por estas horas, la mujer mayor de edad había ingresado al agua, una zona caracterizada no solo por su profundidad variable sino, fundamentalmente, por las temperaturas extremas que conserva el agua en esta época del año, un factor letal para el cuerpo humano en cuestión de minutos.

La primera línea de respuesta estuvo a cargo de los efectivos de la Policía de Santa Cruz que realizaban tareas de prevención y patrullaje en el sector turístico. Al advertir la presencia de la mujer en el interior del espejo de agua, los uniformados corrieron hacia la costa y concretaron la primera intervención de contención y aproximación, evaluando la magnitud del peligro y pidiendo refuerzos de manera inmediata a la central de emergencias.

De acuerdo a la información preliminar a la que tuvo acceso La Opinión Austral, a través de fuentes consultadas y lo consignado por el portal de noticias local Señal Calafate, minutos más tarde, el despliegue escaló con la llegada de dotaciones del Cuartel de Bomberos y equipos especializados en rescate acuático. Utilizando técnicas específicas y una tabla rígida de traslado para evitar lesiones mayores o empeorar el cuadro de shock térmico, los rescatistas ingresaron con sumo cuidado hasta lograr alcanzar a la víctima y extraerla sana y salva hacia la costa firme de la Bahía Redonda.

Una vez estabilizada en el lugar de los hechos por los primeros socorristas, se constató que la vecina presentaba un cuadro avanzado de hipotermia producto de la prolongada exposición al agua helada. De inmediato, una ambulancia del sistema público de salud local la trasladó de urgencia hacia las instalaciones del Hospital SAMIC.