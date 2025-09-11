Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La División Comunicación y Difusión de la Policía de Santa Cruz informó que en la mañana del jueves 11 de septiembre de 2025, a las 07:30 horas, se registró un incendio sobre un vehículo en calle Madre Teresa de Calcuta al 900, en la localidad de El Calafate.

Según el parte policial, personal de la División Vigésimo Primera de Bomberos, dependiente del Departamento Zona IV, acudió al lugar tras un llamado de emergencia. Al arribar, los efectivos encontraron un Chevrolet Vectra azul oscuro estacionado, con las puertas cerradas y con fuego en el sector del motor.

Los bomberos desplegaron una línea devanadera y aplicaron técnicas de enfriamiento, logrando controlar la propagación y extinguir completamente las llamas. Durante las actuaciones, el propietario del vehículo informó que en la noche anterior había registrado fallas en el encendido.

La inspección del auto determinó que el fuego se originó por un desperfecto eléctrico en la zona de los fusibles, descartándose la intencionalidad. Por fortuna, no se registraron personas lesionadas y los daños se limitaron al rodado.