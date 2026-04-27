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Una situación que pudo haber terminado en tragedia se resolvió con un operativo preciso y coordinado en El Calafate. Un automóvil quedó al borde de un barranco tras un desperfecto mecánico, y la rápida intervención de bomberos evitó su vuelco y posibles consecuencias mayores.

De acuerdo a la información a la que tuvo acceso La Opinión Austral, a través de fuentes consultadas y lo consignado por medios de la villa turística, se pudo establecer que el hecho ocurrió durante la tarde del domingo en la calle De la Estepa al 800, en el sector del barrio Plumas Verdes, donde un Renault Megane quedó en una posición extremadamente inestable, con parte de su estructura prácticamente suspendida sobre un cañadón.

Según trascendió, el conductor perdió el control del vehículo luego de que, según su propio testimonio, se le trabara el volante. Esa maniobra imprevista derivó en un despiste que terminó con el rodado al borde del desnivel, en una escena que generó alarma entre vecinos de la zona.

En el interior del vehículo viajaban el conductor y un menor, quienes afortunadamente no sufrieron lesiones. En los primeros minutos, la asistencia llegó de la mano de un vecino que advirtió la situación y actuó rápidamente para brindar ayuda, en una reacción que, en contextos como este, puede marcar la diferencia.

Minutos después, personal de la División Cuartel 21ra de Bomberos arribó al lugar y desplegó un operativo técnico para evitar que el vehículo terminara cayendo al vacío. La escena exigía precisión: cualquier movimiento brusco podía provocar el vuelco.

Ante ese escenario, se activó un protocolo de aseguramiento inmediato. Los bomberos utilizaron eslingas de alta resistencia para fijar el automóvil y estabilizarlo, reduciendo al mínimo el riesgo de desplazamiento. Una vez asegurado, se coordinó el trabajo con una grúa municipal, que permitió arrastrar el vehículo de manera controlada hasta la calzada.

El operativo fue supervisado por el jefe de la División y contó con el apoyo de efectivos del Comando de Patrullas y de la Comisaría Segunda, en un claro ejemplo de trabajo articulado entre distintas áreas.