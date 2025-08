Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Una pareja de El Calafate sufrió un fuerte accidente el domingo por la mañana, cuando la camioneta en la que se trasladaban volcó sobre la Ruta Nacional 3, a unos 20 kilómetros de Comandante Luis Piedra Buena. Pese a la violencia del impacto, Mario Llanqueleo y su esposa Claudia solo terminaron con algunos golpes, ya que llevaban puestos los cinturones de seguridad. Sin embargo, ahora enfrentan el dolor por la desaparición de su gato, que escapó tras el siniestro.

En diálogo con FM Dimensión, Llanqueleo contó cómo ocurrió todo: “Justo veníamos por la ruta, veinte kilómetros al norte de Piedra Buena. De repente sentimos como me empezó a acunar la camioneta. Y de un momento para otro, se me fue para la izquierda, y no lo pude controlar”. El vehículo, una Renault Kangoo, dio “seis, siete vueltas” antes de quedar completamente destruido, precisó.

Foto: Ahora Calafate.

Ambos salieron con lesiones leves, y Mario destacó que el cinturón de seguridad fue clave para evitar una tragedia. De acuerdo a su testimonio, la causa del vuelco fue el desprendimiento de una cubierta nueva, adquirida por internet hace aproximadamente 20 días, lo que provocó que perdiera el control del rodado.

Luego del vuelco, lo más urgente para el matrimonio fue hallar a sus animales: una perra y un gato que viajaban con ellos. La perra fue encontrada rápidamente y en buen estado, pero el felino huyó asustado hacia el campo, llevando aún su arnés y una soga de un metro, según informó el portal Ahora Calafate.

Debido a los controles médicos que debieron realizarse en el hospital de Piedra Buena, no pudieron seguir buscándolo. Por eso, Llanqueleo pidió colaboración a la comunidad: cualquier persona que vea al gato puede comunicarse al 2920-502337.

Además, aprovechó para denunciar el estado calamitoso de la ruta. “La gente te puedo asegurar que tiene que cuidarse mucho, es un desastre”, advirtió, refiriéndose a los baches y las marcas profundas dejadas por los camiones, que complican la circulación.

