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En el marco de los operativos diagramados para velar por el cumplimiento de las normativas vigentes, personal de Tránsito de la Municipalidad de El Calafate, en un trabajo articulado con efectivos de la Policía de la Provincia de Santa Cruz, interceptó y secuestró de manera preventiva un vehículo que realizaba transporte irregular de pasajeros sin contar con las habilitaciones exigidas por la ley.

El procedimiento se desplegó durante la jornada en el estratégico portal de acceso a la localidad, un punto neurálgico donde convergen los visitantes que llegan para maravillarse con los paisajes glaciares y donde las fuerzas de seguridad y fiscalización concentran sus esfuerzos para ordenar el flujo vehicular. Según pudo saber La Opinión Austral, fue allí donde los inspectores detectaron al rodado en plena infracción, constatando que transportaba personas al margen del sistema legal establecido, una actividad que vulnera los estándares de seguridad exigidos para la actividad y perjudica severamente a los operadores debidamente regulados.

Ante la contundencia de la irregularidad verificada en el lugar, las autoridades procedieron de inmediato a la retención y el secuestro preventivo del automóvil, una medida cautelar destinada a frenar una práctica que desde hace tiempo genera profundos cortocircuitos en el tejido socioeconómico local. La prestación informal de servicios de transporte de pasajeros constituye una problemática largamente cuestionada y denunciada por distintos sectores de la comunidad, así como por los trabajadores, taxistas, remiseros y empresas de excursiones que afrontan cotidianamente los costos impositivos, seguros obligatorios y tasas municipales para prestar un servicio formal y seguro.

Si bien la información ventilada hasta el momento mantiene un carácter preliminar y se aguardan mayores precisiones por parte de las carteras competentes para conocer los detalles finos de las multas y el temperamento que adoptará el Juzgado de Faltas interviniente, el operativo fue recibido con beneplácito por los sectores que bregan por la transparencia en la villa turística.