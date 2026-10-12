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Con el ensayo titulado “¿Sentimos para vivir o vivimos para sentir?”, Olivia Chávez Aguer (13), alumna de 1er año del Colegio Upsala de El Calafate obtuvo el primer puesto de Nivel I (1er y 2do año) en la Instancia Provincial de las Olimpiadas de Filosofía.

De esta manera, representará a Santa Cruz en la final nacional a desarrollarse los días 11, 12 y 13 de noviembre en Tucumán.

“De las olimpiadas, me enteré por mi hermana Juana que había participado anteriormente y quedó como suplente en una instancia provincial. Participé porque mi hermana me motivó, al igual que mi profesor de FEC, que también da Filosofía en mi colegio, ambos me super apoyan y me enseñan un montón”, contó a La Opinión Austral.

El tema de este año de las Olimpiadas de Filosofía es “El sentido de la vida. Desafíos filosóficos para pensar el mundo”.

“Me anoté y hablé con mi hermana, quien me leyó su último ensayo que tenía un poco que ver con el tema que trabajamos este año. Me inspiré. Además, el colegio nos brindó espacios en los que podíamos hablar con el profesor y él nos recomendaba filósofos, leía el ensayo y nos daba recomendaciones”, explicó.

Chávez Aguer tomó dos textos de referencia para su ensayo: “El hombre en busca de sentido” de Víctor Frankl y “El mito de Sísifo” de Albert Camus.

“Al inicio de mi texto, hay una suposición sobre que el sentido es amar. Después me di cuenta que no porque si dejamos de amar la cosa o persona ¿se iría nuestro sentido? y ahí fue cuando empecé a profundizar a leer a Camus, entender que Sísifo por más de tener que empujar una piedra hasta la cima de una colina y verla caer una y otra vez, era feliz porque le dio valor a cada paso, por ende, no es sólo amar sino también estar feliz”, expuso y continuó “Frank habla de sus campos de concentración donde él explica cómo era tener que sentir, entonces al final, si sólo nos enfocamos en una sola sensación, una sola emoción, nos quedamos desprotegidos cuando desaparece o se desvanece, entonces es sentir, mirar bien en cada emoción y aceptarla tal cual es porque si no sólo nos enfocamos en una emoción nos quedamos desprotegidos”.

Respecto a qué sintió al conocer que representaría a Santa Cruz, reconoció: “No esperaba el primer puesto. Me puse muy feliz y me emocioné”.

Por último, agregó: “Estoy muy agradecida con la UNPA y con los organizadores que nos dan un espacio en el que podamos expresar nuestros saberes, investigar y compartir nuestros pensamientos”.