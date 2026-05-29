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Un importante operativo policial se desarrolla este viernes en El Calafate, donde distintas fuerzas de seguridad llevan adelante siete allanamientos simultáneos en el marco de una investigación por más de 15 robos y hurtos registrados en viviendas y comercios de la localidad.

Las actuaciones son coordinadas por la Unidad de Coordinación del Ministerio de Seguridad, a través de la Dirección General de Investigaciones y el Departamento del Delito Organizado Zona Sur, bajo intervención del Juzgado de Instrucción de El Calafate.

Del despliegue participan efectivos de la DDI El Calafate, la Dirección Regional Sudoeste, el Comando Patrulla y distintas comisarías locales, quienes trabajan en varios puntos de la ciudad turística.

Durante los procedimientos se logró el secuestro de elementos robados, pruebas de interés para la causa y hasta sustancias estupefacientes.

Además, hasta el momento hay cinco personas detenidas, mientras los allanamientos continúan en desarrollo y no se descartan nuevas medidas judiciales.

La investigacióallallan busca esclarecer una serie de hechos delictivos ocurridos en las últimas semanas y avanzar sobre posibles conexiones entre los distintos robos denunciados en la localidad.

Las autoridades destacaron el trabajo conjunto entre las diferentes dependencias policiales para avanzar en el esclarecimiento de los delitos y reforzar la seguridad en la ciudad.