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Durante las primeras horas de la mañana de este miércoles, una marcada columna de humo negro ganando altura sobre los techos del barrio Linda Vista de El Calafate encendió las alarmas de los residentes del sector y movilizó de urgencia a los cuerpos de rescate locales. La rápida intervención de los bomberos permitió neutralizar la quema descontrolada de residuos en un lote particular antes de que el fuego o la humareda ocasionaran inconvenientes mayores entre los vecinos.

El episodio comenzó a gestarse minutos antes de las 08:10 de la mañana, cuando las centrales de emergencia comenzaron a recibir llamados de alerta por la presencia de fuego en un predio ubicado sobre la calle Lara al 1000.

Según pudo saber La Opinión Austral, la primera recepción del aviso fue efectuada por la División Cuartel 8°, cuyos operadores articularon de inmediato la salida de la unidad operativa con jurisdicción directa en la zona, correspondiente a la División Cuartel 21° de El Calafate.

Al arribar al lugar de la emergencia a las 08:10 hs exactas, la dotación constató que la densa humareda no provenía de una falla estructural ni de una vivienda en llamas, sino de la quema intencional de un cúmulo de residuos domiciliarios y restos de poda en el patio de una finca. Los servidores públicos entablaron diálogo inmediato con la propietaria del inmueble, explicándole los riesgos normativos y ambientales que representa esta práctica en zonas residenciales.

Dada la dimensión acotada del foco ígneo y la ausencia de propagación hacia estructuras linderas, el personal ejecutó una maniobra de extinción rápida mediante métodos manuales, sofocando las brasas sin la necesidad de desplegar las líneas de agua ni el equipamiento hídrico de gran tonelaje de las autobombas.