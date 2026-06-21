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La madrugada del domingo estuvo marcada por la preocupación entre comerciantes de El Calafate luego de que dos negocios fueran víctimas de robos con escasa diferencia horaria y bajo una modalidad prácticamente idéntica. Los hechos ocurrieron en un mismo sector de la localidad y los investigadores no descartan que hayan sido cometidos por un mismo delincuente.

El primero de los episodios se registró pasadas las 3 de la mañana en el comercio Luisito, ubicado sobre la calle Zelmar Guerrero, en el barrio Linda Vista. El hecho quedó grabado por las cámaras de seguridad del local, cuyas imágenes muestran a un hombre que logra violentar la puerta principal a patadas para ingresar al establecimiento.

Una vez dentro, el intruso se dirigió directamente hacia la caja registradora y sustrajo alrededor de 100 mil pesos en efectivo antes de retirarse del lugar. Las grabaciones se convirtieron en una de las principales pruebas con las que cuentan los investigadores para intentar identificar al autor.

Sin embargo, mientras efectivos policiales realizaban las primeras actuaciones e inspecciones en ese comercio, se produjo un nuevo alerta. Esta vez el aviso provenía de un local ubicado sobre la calle Monseñor Fagnano, a pocas cuadras del primer escenario.

Según consigno el portal de noticias local Señal Calafate, el segundo blanco fue el multirubro Tercer Tiempo, donde se repitió una mecánica muy similar. El delincuente habría forzado el acceso al local y se llevó dinero en efectivo de la caja, en una suma que, según trascendió, sería similar a la sustraída en el primer robo.

Las características de ambos hechos, la cercanía geográfica y el escaso tiempo transcurrido entre uno y otro llevaron a los investigadores a considerar la posibilidad de que se trate del mismo autor. De acuerdo con información recogida por medios locales, las imágenes de las cámaras de seguridad fortalecen esa hipótesis, aunque por el momento no existe una confirmación oficial.

Los casos quedaron bajo investigación policial y judicial, mientras se analizan registros fílmicos y otros elementos de prueba que permitan reconstruir el recorrido del sospechoso y determinar su identidad.