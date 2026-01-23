Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Un principio de incendio vehicular registrado en la tarde del jueves en El Calafate movilizó a bomberos y personal policial, en un episodio que pudo haber tenido consecuencias más graves de no mediar una intervención inmediata. El fuego se originó en el sector del motor de un Volkswagen Suran y, según las primeras pericias, estuvo vinculado a una falla de mantenimiento.

Según pudo saber La Opinión Austral, la escena se dio cerca de las 14:00 horas sobre la calle De la Estepa, en la villa turística más visitada de Santa Cruz, cuando vecinos advirtieron la presencia de humo que salía del capot de un Volkswagen Suran. La situación generó preocupación en una franja horaria de importante circulación, tanto de residentes como de trabajadores y turistas que transitan a diario por distintos puntos de la localidad.

Ante el alerta, acudió al lugar personal de la División Cuartel 8va de Bomberos de la Policía de la provincia de Santa Cruz, que desplegó un operativo para controlar el foco ígneo. La dotación trabajó con una línea de 38 milímetros, una herramienta habitual en este tipo de intervenciones por su eficacia para combatir incendios de mediana intensidad, logrando sofocar las llamas en pocos minutos y evitando que el fuego se propagara al resto de la estructura del vehículo.

El foco ígneo se concentraba en el habitáculo del motor, un sector crítico en los incendios vehiculares debido a la presencia de combustibles, aceites y otros fluidos inflamables, además de componentes que alcanzan altas temperaturas durante el funcionamiento. El rápido accionar de los bomberos fue determinante para que el episodio no pasara a mayores y se limitara a daños materiales en esa zona puntual del rodado.

Tras una pericia inicial en el lugar, se determinó que el incendio se habría originado de manera accidental. La hipótesis principal señala que fluidos del motor entraron en contacto con superficies de alta temperatura, lo que generó la combustión. Este escenario estaría directamente vinculado a la falta de la tapa de aceite, un componente aparentemente menor pero clave para el correcto funcionamiento y sellado del sistema. Su ausencia puede provocar derrames de lubricante que, al alcanzar partes calientes del motor, actúan como combustible para el fuego.

En el operativo también colaboraron efectivos de la División Comando Radioeléctrico y de la Comisaría Segunda, quienes trabajaron en la prevención y ordenamiento del área, garantizando la seguridad de terceros y facilitando la labor de los bomberos. Afortunadamente, no se registraron personas heridas, ni el conductor ni eventuales transeúntes resultaron afectados.