Martina, una nena de un año y siete meses oriunda de El Calafate, está internada en terapia intensiva en el Hospital Regional Río Gallegos a causa de las complicaciones derivadas del Síndrome Urémico Hemolítico (SUH).
Después de una semana, este viernes, tuvo una pequeña señal de mejoría.
“Al mediodía el doctor nos dio la noticia que hizo 8 mililitros de pis y que era una buena señal pese a qué es muy poquita cantidad, da señal de que sus riñones están empezando a funcionar“, contó Leonardo, su papá, a Ahora Calafate.
A pesar de la mejoría, el cuadro es delicado. Leonardo explicó que su hija presenta “una falla aguda renal por el síndrome urémico hemolítico, un cuadro respiratorio por la neumonía y una amebiasis estomacal”.
Por otro lado, recientemente en El Calafate, compañeros de trabajo de la pareja, ambos policías, amigos y vecinos, llevaron adelante la venta de más de 200 pollos a la parrilla con ensalada rusa. Con la venta se logró recaudar más de 4 millones de pesos, dinero que será transferido directamente a la cuenta de los padres de la pequeña.
En un marco de solidaridad, también se destacó el gesto de los comerciantes de la localidad que donaron pollos, carbón, ensaladas, condimentos y todo lo necesario para cocinar.
