Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Martina, una nena de un año y siete meses oriunda de El Calafate, está internada en terapia intensiva en el Hospital Regional Río Gallegos a causa de las complicaciones derivadas del Síndrome Urémico Hemolítico (SUH).

Después de una semana, este viernes, tuvo una pequeña señal de mejoría.

Martina es de El Calafate y está internada en Terapia Intensiva del Hospital Regional Río Gallegos.

“Al mediodía el doctor nos dio la noticia que hizo 8 mililitros de pis y que era una buena señal pese a qué es muy poquita cantidad, da señal de que sus riñones están empezando a funcionar“, contó Leonardo, su papá, a Ahora Calafate.

A pesar de la mejoría, el cuadro es delicado. Leonardo explicó que su hija presenta “una falla aguda renal por el síndrome urémico hemolítico, un cuadro respiratorio por la neumonía y una amebiasis estomacal”.

Más de 200 pollos fueron vendidos y todo el dinero será entregado a la familia de Martina.

Por otro lado, recientemente en El Calafate, compañeros de trabajo de la pareja, ambos policías, amigos y vecinos, llevaron adelante la venta de más de 200 pollos a la parrilla con ensalada rusa. Con la venta se logró recaudar más de 4 millones de pesos, dinero que será transferido directamente a la cuenta de los padres de la pequeña.

En un marco de solidaridad, también se destacó el gesto de los comerciantes de la localidad que donaron pollos, carbón, ensaladas, condimentos y todo lo necesario para cocinar.