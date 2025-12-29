“Toto” Avilés disfruta de sus vacaciones en El Calafate y visitó el Glaciar Perito Moreno El defensor de Inter Miami y reciente campeón de la MLS aprovechó las Fiestas para desconectarse en su provincia natal. Compartió en redes sociales postales de su visita al imponente Glaciar Perito Moreno junto a su primo José Chacón.

Tomás “Toto” Avilés, defensor del Inter de Miami y reciente campeón de la MLS, aprovechó las Fiestas para regresar a Santa Cruz y desconectar antes del inicio de temporada.

El futbolista riogalleguense viajó a El Calafate y compartió en sus redes sociales una fotografía posando en la emblemática pasarela del Glaciar Perito Moreno, uno de los destinos turísticos más visitados de la Patagonia argentina.

Avilés estuvo acompañado por su primo, José Chacón, también futbolista, formado en Ferrocarril YCF de Río Gallegos y actualmente jugando en la CAI – Comisión de Actividades Infantiles de Comodoro Rivadavia.

El zaguero del Inter de Miami cerró un año exitoso tras consagrarse nuevamente campeón de la MLS, torneo que marcó un hito para las “Garzas” y que llega apenas seis meses antes de que se dispute el Mundial de Fútbol en Estados Unidos, Canadá y México.