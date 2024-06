Los trabajadores del Hospital de Alta Complejidad SAMIC de El Calafate expresaron su preocupación por la situación actual del nosocomio, único hospital de la localidad y referente de derivación para varias localidades aledañas. En una nota dirigida a los ministros de Salud de la Nación, Mario Russo y de la Provincia de Santa Cruz, Ariel Varela, denunciaron una serie de irregularidades en el funcionamiento del hospital y exigen medidas urgentes para garantizar la calidad de la atención y la estabilidad institucional.

En la nota, los trabajadores señalan que desde el cambio de Gobierno en diciembre del 2023, el hospital ha estado sin un Director Ejecutivo durante casi dos meses, y que luego de la destitución del Dr. Javier Lerena en enero, ha habido una serie de nombramientos interinos cuestionables.

“En enero por parte del Consejo de Administración (cuyos miembros de la jurisdicción nacional siguen siendo aquellos nombrados por las autoridades nacionales previas). Luego, por designación interina de este mismo Consejo, asumió el Dr Osvaldo Cordano, quien cumplió funciones parciales hasta que uno de los consejeros por la jurisdicción provincial, Ignacio Suárez Moré, tomó el cargo de Director Ejecutivo, también en un acto que observamos como violento y de facto, siendo que es un profesional que tiene domicilio en otra localidad“, explicaron.

Además, denuncian que el Consejo de Administración, órgano de máxima autoridad del Hospital, ha sido diezmado, quedando solo con cuatro miembros, dos de los cuales no residen en la localidad y no tienen experiencia en salud pública. Esto ha llevado a que las sesiones del consejo se realicen en su mayoría de forma virtual y que los consejeros no se presenten a cumplir sus funciones en el hospital.

“De los seis miembros que debe tener, sólo se cuenta con cuatro, dos por la jurisdicción nacional (Andrés Cini y Silveria García), uno por la provincial (Karina Aguilar) y uno por la municipal (Martin Freile), siendo aún más alarmante que ninguno de los cuatro es médico y mucho menos con formación en Salud Pública, y dos de los cuales (Andrés Cini y Karina Aguilar) no habitan en la localidad (en contra del propio estatuto del Hospital que obliga a todos los trabajadores del mismo a tener domicilio en El Calafate)”, indicaron los trabajadores.

En ese tenor, cuestionaron que “los consejeros no se apresentan a cumplir sus funciones en el nosocomio, cobrando sueldos abultadísimos sin presencia en el lugar de trabajo (por estatuto, deben cumplir al menos 48hs semanales)”.

Falta de transparencia

En otro tramo de la nota dirigidas a las autoridades sanitarias, los trabajadores del SAMIC criticaron que a pesar de que no hubieron consejeros designados por el gobierno nacional entrante, los “consejeros salientes cambian directores y nombran asesores”. En este marco, cuestionaron la designación de una nueva Directora de Administración sin experiencia en el área, y la designación como secretario del Consejo de Administración de un ex consejero con denuncias por violencia y corrupción.

“En las últimas dos semanas, el nuevo Director Ejecutivo, designó una nueva Directora de Administración (Fernanda Rabbia) que no posee experiencia en la administración de instituciones de salud ni ningún otro tipo, reemplazando al anterior y se designó como secretario del Consejo de Administración, un ex consejero, Santiago Piedrabuena, un abogado con fuertes lazos con exfuncionarios del gobierno anterior y varias veces denunciado por violencia y corrupción”, indicaron.

“Es sumamente alarmante que cargos tan sensibles como los de Director de Administración y Operaciones (quien maneja y gestiona las finanzas y recursos del Hospital) y el del Secretario del Consejo de Administración, con acceso a todos los documentos y orden del día de las sesiones del mismo, hayan sido reemplazados en estos momentos por personas que responden a otras gestiones”, añade la nota.

“Un hospital sin rumbo claro”

Ante esta situación, los trabajadores afirman que el hospital “continúa sin un rumbo claro, funcionando gracias a la voluntad de los trabajadores y el apoyo de la comunidad“.

“Creemos que es nuestro deber, como defensores de la Salud de El Calafate y la provincia de Santa Cruz, denunciar y hacer saber a las autoridades nacionales y provinciales estos hechos poco claros, que nos preocupan e inquietan”, expresaron.

Los trabajadores autoconvocados del Hospital SAMIC de El Calafate exigen a las autoridades nacionales y provinciales que investiguen las denuncias y tomen las medidas necesarias para garantizar la estabilidad y el buen funcionamiento del hospital.