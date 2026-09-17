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Durante la madrugada de este jueves, un formidable operativo antidrogas encabezado por la Policía de Santa Cruz sacudió a El Calafate, dejando como saldo el desmantelamiento de una presunta red dedicada a la comercialización de estupefacientes.

Los allanamientos simultáneos, que se extendieron hasta las primeras luces del alba, culminaron con el secuestro de una abultada cantidad de drogas, armamento y la detención de tres personas implicadas en la maniobra ilícita.

El megaoperativo no fue producto del azar, sino el resultado de semanas de sigilosas labores de inteligencia criminal. La minuciosa investigación previa fue llevada adelante por los sabuesos de la División de Investigaciones (DDI) de El Calafate, quienes lograron reunir los elementos de prueba necesarios para que la Justicia librara las órdenes de allanamiento sobre al menos tres domicilios específicos.

De acuerdo a la información a la que tuvo acceso La Opinión Austral, a través de fuentes consultadas, se pudo saber que, dada la magnitud de las intervenciones y la necesidad de irrumpir de manera simultánea para evitar la destrucción de evidencias o la fuga de los sospechosos, la Jefatura dispuso el traslado de recursos humanos y logísticos desde Río Gallegos para engrosar las filas del personal apostado en la localidad cordillerana.

Agentes durante uno de los procedimientos. FOTO: AHORA CALAFATE

El accionar policial, supervisado directamente en el terreno por el jefe de la División de Investigaciones Zona Sur, el comisario mayor Luis Poblete, arrojó resultados contundentes en la lucha contra el narcomenudeo. Al asegurar los perímetros e ingresar a los inmuebles marcados, los efectivos lograron incautar una importante cantidad de clorhidrato de cocaína y marihuana, fraccionadas y listas para su presunta inserción en el mercado local.

El golpe a la logística de la organización se profundizó con el hallazgo de un arma de fuego -un elemento que suele elevar la calificación penal por el peligro que representa-, cuantiosas sumas de dinero en efectivo de dudosa procedencia y el secuestro formal de cuatro vehículos que, se sospecha, eran utilizados para el reparto y distribución de la droga bajo la modalidad de “delivery”.

El mapa de los arrestos trazó una conexión que trasciende los límites de la Villa Turística, demostrando la capilaridad de estas organizaciones en el vasto territorio santacruceño. Como saldo de las irrupciones tácticas, tres personas mayores de edad terminaron esposadas y puestas a disposición de la Justicia.

Las autoridades confirmaron que dos mujeres fueron detenidas en los procedimientos ejecutados en los barrios calafateños, mientras que, en un operativo sincronizado a cientos de kilómetros de allí, un hombre señalado como parte del entramado delictivo fue apresado en la localidad de Comandante Luis Piedra Buena.