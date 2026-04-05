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Un episodio de inseguridad alteró la estadía de un grupo de turistas en El Calafate durante el fin de semana. Sin signos de violencia ni ingresos forzados, el faltante de objetos personales abrió interrogantes y motivó la intervención policial en uno de los sectores más concurridos por visitantes.

El hecho fue denunciado durante la mañana de este sábado en el hostal Vidorra, ubicado sobre la calle Pantín, en la tradicional zona del Viejo Calafate. Allí, un grupo de turistas provenientes de Río Grande, en la provincia de Tierra del Fuego, constató la desaparición de varias de sus pertenencias, lo que rápidamente derivó en la radicación de la correspondiente denuncia.

De acuerdo a la información recabada por La Opinión Austral y lo consignado por el portal de noticias local Señal Calafate se pudo saber que los visitantes habían arribado a la localidad con la intención de disfrutar de un fin de semana de descanso. Sin embargo, antes del mediodía, advirtieron que algunos de los objetos que habían dejado en su lugar ya no estaban, lo que generó sorpresa y preocupación.

Entre los elementos denunciados como faltantes se encontraban una matera, una campera y otros objetos personales, típicos de quienes se trasladan por la región.

Uno de los aspectos que más llamó la atención en el caso es que no se registraron signos de violencia ni daños en puertas, cerraduras u otros accesos del establecimiento. Esta circunstancia llevó a que el hecho sea encuadrado como un hurto, lo que implica que la sustracción se habría producido sin forzar ingresos, posiblemente aprovechando algún descuido o acceso permitido.

Las primeras estimaciones indican que el episodio habría tenido lugar en algún momento entre la madrugada y las primeras horas de la mañana del sábado, una franja horaria en la que la circulación dentro de los alojamientos suele ser más reducida, aunque no inexistente.

Tras la denuncia, personal policial se hizo presente en el lugar para llevar adelante las diligencias iniciales, que incluyeron la toma de testimonios y la recopilación de información que permita avanzar en la investigación. Por estas horas, no se descartan hipótesis y se busca determinar con precisión cómo se produjo el hecho y si existen registros o indicios que puedan conducir a su esclarecimiento.