Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El silencio de la madrugada en El Calafate se vio interrumpido este domingo por un fuerte estruendo: un vehículo Citroën Basalt terminó incrustado contra un árbol en el boulevard de la avenida principal de la ciudad. El accidente, ocurrido cerca del Hotel Imago, movilizó rápidamente a personal de Bomberos y de la Comisaría Segunda, aunque afortunadamente no hubo heridos.

Según pudo saber La Opinión Austral, eran las 5:25 de la mañana cuando un llamado de emergencia alertó a la División Cuartel 8ª de Bomberos de la Policía de la Provincia de Santa Cruz sobre un siniestro vial en la Avenida Libertador, una de las arterias más transitadas y emblemáticas de El Calafate. En cuestión de minutos, una dotación se dirigió al lugar y constató que un automóvil Citroën Basalt había colisionado de frente contra uno de los árboles ubicados en el boulevard central.

El impacto, según indicaron las fuentes consultadas, fue de consideración, aunque no hubo víctimas que lamentar. Al arribar al lugar, los bomberos constataron que no había ocupantes dentro del vehículo y que se trataba de una unidad de alquiler perteneciente a la empresa Hertz.

El estado en el que quedó el rodado tras el incidente. FOTO: POLICÍA SANTA CRUZ

Minutos después, el conductor se presentó en el sitio, manifestando que había perdido el control del rodado en una maniobra brusca.

Personal de la Comisaría Segunda trabajó en el ordenamiento del tránsito, mientras que los efectivos de Bomberos verificaron que no existieran riesgos adicionales, como pérdida de combustible o daños estructurales en el boulevard. Tras confirmar que no había heridos, se realizaron las actuaciones correspondientes y se procedió a retirar el vehículo del lugar.

El operativo, que se extendió hasta las 6:10 de la mañana, fue coordinado con precisión entre los equipos intervinientes.