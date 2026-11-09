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Durante la madrugada de este lunes, el conductor de un automóvil particular protagonizó un violento impacto contra una columna de energía eléctrica en una arteria concurrida de El Calafate, provocando daños de consideración en la infraestructura del servicio público y movilizando a las cuadrillas especializadas para evitar riesgos mayores en la zona.

El hecho se registró en plena franja nocturna, exactamente entre las 05:00 y las 05:45 horas, en la intersección comprendida por las calles Gunter Pluschow y San Julián. La alerta fue emitida en primera instancia por el personal del Comando de Patrullas, quienes al llegar a la escena del siniestro constataron la magnitud del colapso y solicitaron la presencia inmediata de los rescatistas ante el peligro latente que representaban los cables de alta y media tensión resentidos por la colisión.

Al arribar al sitio a bordo de sus unidades de rescate, la dotación perteneciente a la División Cuartel 8° de Bomberos de la Policía provincial se encontró con un automóvil marca Chevrolet Prisma que, por causas que aún intentan establecerse mediante las pericias de rigor, había perdido el control e impactado de lleno contra el poste de madera y hormigón, logrando desplazarlo y sacarlo de su eje original.

Con la rapidez operacional que demandan este tipo de contingencias urbanas, los bomberos montaron un perímetro de seguridad para aislar el peligro. Entre las tareas técnicas ejecutadas de manera inmediata, el personal procedió a la desconexión preventiva de la batería del vehículo damnificado para interrumpir cualquier chispa o cortocircuito que pudiera desencadenar un incendio en el sector del motor. Asimismo, las cuadrillas inspeccionaron minuciosamente la calzada y el chasis del auto, descartando afortunadamente la existencia de derrames de hidrocarburos o fluidos inflamables que agravaran el panorama.

El procedimiento exigió una aceitada articulación interagencial en el lugar de los hechos. Mientras los servidores públicos de la Cuartel 8° aseguraban la estabilidad del rodado y contorneaban la zona crítica, efectivos de la División Comisaría Primera se abocaron al control del tránsito vehicular y al resguardo de los transeúntes, en tanto que operarios de la empresa estatal Servicios Públicos Sociedad del Estado (SPSE) hicieron acto de presencia para evaluar la estabilidad de la columna dañada e iniciar las complejas maniobras de reparación y reposición del tendido eléctrico.

Transcurridos cuarenta y cinco minutos de intensa labor, el operativo concluyó exitosamente a las 05:45 horas con el vehículo totalmente asegurado y la escena bajo estricto control de las autoridades, sin que afortunadamente se registraran personas lesionadas ni consecuencias físicas fatales entre los involucrados.