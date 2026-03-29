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Una rápida y eficaz intervención de los Bomberos del Cuartel 8° evitó que un principio de incendio terminara en una tragedia mayor en la ciudad de El Calafate. El hecho ocurrió durante la tarde de este sábado en una vivienda ubicada sobre la Avenida del Libertador al 2200, uno de los sectores más transitados y visibles de la ciudad, donde la alarma se encendió a partir de un foco ígneo que se originó en forma accidental en la zona de un calefactor.

Según pudo saber La Opinión Austral, a través de fuentes consultadas, se pudo saber que el fuego comenzó en el sector de instalación del artefacto, cuando la combustión entró en contacto con material combustible alojado en el interior de la pared. Ese contacto, silencioso pero peligroso, fue suficiente para desencadenar un siniestro que exigió una respuesta inmediata por parte del personal de emergencia.

La situación no dio margen para demoras. Frente a la propagación interna de las llamas, los efectivos debieron utilizar herramientas de entrada forzada, conocidas como “Hooligans”, para acceder a la propiedad. Una vez en el interior, iniciaron las maniobras para controlar el foco y evitar que el calor siguiera avanzando hacia otras partes de la vivienda. Para ello, retiraron el artefacto comprometido y parte del revestimiento de la pared, mientras trabajaban con línea devanadera para extinguir las brasas incandescentes que permanecían activas.

La tarea, aunque contenida en extensión, requirió precisión técnica y una lectura rápida del riesgo. En este tipo de episodios, cada minuto cuenta. Un principio de incendio puede parecer un incidente menor en sus primeros instantes, pero cuando intervienen materiales combustibles ocultos dentro de una estructura, el peligro real suele estar mucho más cerca de lo que se ve a simple vista.

En el lugar también trabajó personal de Distrigas, que realizó una inspección técnica sobre la instalación y constató una falla importante: la ausencia de placas aislantes reglamentarias. Esa omisión, de acuerdo con lo relevado, facilitó el inicio del fuego al permitir el contacto entre la fuente de calor y los materiales internos de la pared.