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La tranquilidad del viaje entre El Calafate y Río Gallegos se transformó en una escena de máxima tensión cuando un colectivo de larga distancia perdió una de sus ruedas traseras mientras circulaba por la Ruta Nacional 40, en un tramo completamente cubierto por nieve. El episodio, que pudo haber terminado en una tragedia, no dejó personas lesionadas gracias a la rápida reacción de los choferes y a una serie de circunstancias fortuitas que evitaron consecuencias mayores.

El hecho ocurrió cerca de las 11:30 de este lunes, cuando la unidad había recorrido aproximadamente la mitad de los casi 300 kilómetros que separan El Calafate de Río Gallegos. El colectivo avanzaba en dirección a la capital santacruceña cuando, a pocos kilómetros de la localidad de Esperanza y del empalme entre la Ruta Nacional 40 y la Ruta Provincial 5, una de las ruedas traseras se desprendió inesperadamente de su eje.

La situación tomó completamente por sorpresa a los pasajeros. En cuestión de segundos, quienes viajaban en la unidad observaron cómo la rueda se separaba del colectivo y continuaba desplazándose por su cuenta sobre la banquina nevada.

“De repente vimos cómo una rueda salió andando“, relató uno de los pasajeros que presenció el momento desde el interior del micro, describiendo la incredulidad y el desconcierto que se apoderaron de todos los ocupantes.

A pesar del impacto que provocó la escena, el desenlace pudo haber sido mucho más grave. Según reconstruyeron los propios pasajeros, en el instante en que ocurrió el desperfecto no circulaban otros vehículos en las inmediaciones, una circunstancia que resultó determinante para evitar un accidente de mayores proporciones.

Además, la rueda se desprendió del lado derecho del colectivo, lo que hizo que se desviara inmediatamente hacia la banquina y no invadiera el carril contrario ni el centro de la calzada. En una ruta donde las condiciones invernales reducen considerablemente la adherencia y la capacidad de maniobra, cualquier elemento fuera de control puede convertirse en un riesgo para quienes circulan.

La reacción de los conductores fue inmediata. Tras advertir el desperfecto, lograron controlar la unidad y detenerla de manera segura sobre la ruta. Poco después descendieron del vehículo para iniciar una tarea poco habitual: recuperar la rueda que había quedado varios metros más adelante, sobre un terreno completamente cubierto de nieve.

Uno de los pasajeros registró ese momento con su teléfono celular. En el video, que comenzó a difundirse rápidamente en redes sociales, puede observarse a ambos choferes caminando campo traviesa mientras hacen rodar nuevamente la rueda hasta acercarla al colectivo. La insólita escena llamó la atención de cientos de usuarios y rápidamente se convirtió en uno de los temas más comentados entre vecinos de Santa Cruz.