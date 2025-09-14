Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La mañana del domingo en El Calafate comenzó con un susto que podría haber tenido consecuencias mucho más graves. En plena avenida Jorge Newbery, una de las arterias principales de la ciudad, una Chevrolet Spin volcó y quedó con las cuatro ruedas hacia arriba, lo que generó alarma entre los vecinos y transeúntes que pasaban por el lugar.

De acuerdo con la información oficial, personal de la División Cuartel 8° de Bomberos de la Policía de Santa Cruz recibió el alerta poco después de ocurrido el siniestro y acudió de inmediato con un equipo de tres efectivos. Al llegar, se encontraron con la impactante imagen del rodado volcado a un costado de la calzada, con sus ocupantes ya fuera del vehículo. En el lugar también trabajaron agentes de Tránsito Municipal y efectivos de la Comisaría Segunda, quienes coordinaron la asistencia y garantizaron la seguridad del operativo.

El procedimiento de los bomberos incluyó la estabilización de la unidad siniestrada y la desconexión de la batería, una medida preventiva fundamental para evitar cualquier riesgo de incendio o descarga eléctrica. Una vez asegurada la zona, se procedió a girar el vehículo y despejar la traza para restablecer la normal circulación.

Las causas del vuelco todavía no fueron esclarecidas, aunque la primera hipótesis apunta a que el conductor habría perdido el control del rodado por motivos que se intentan determinar. En este sentido, las pericias que realice la policía serán clave para establecer las circunstancias exactas del hecho.