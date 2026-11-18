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Un vehículo utilitario perdió el control mientras circulaba por una transitada arteria urbana y terminó volcado de forma lateral sobre una calle de El Calafate, generando un cuadro de riesgo técnico que demandó una intervención rápida y precisa para asegurar el rodado y asistir a su conductor.

La secuencia de alarma se activó exactamente a las 06:43 horas de este miércoles, momento en que la guardia de la División Cuartel 8° de Bomberos -dependiente del Departamento Zona IV de la Policía de Santa Cruz– recibió un llamado del Comando Patrullas alertando sobre un accidente de tránsito ocurrido sobre la calle 15 de Febrero, una vía emblemática que lleva el nombre de la fecha fundacional de la ciudad. De inmediato, una dotación integrada por dos efectivos especializados se desplazó hacia el escenario del hecho a bordo de un móvil.

Al arribar al punto exacto del siniestro, los rescatistas encontraron un utilitario marca Peugeot Partner que yacía tumbado sobre uno de sus laterales luego de que, por causas que aún son materia de peritaje, quien iba al volante perdiera la estabilidad del vehículo. En la escena ya se encontraban trabajando de manera articulada efectivos de la División Comisaría Primera y del propio Comando Patrullas, encargados de ordenar el tránsito matinal y perimetrar la zona para facilitar las tareas de auxilio.

Con el rigor profesional que exigen este tipo de intervenciones urbanas, el personal bomberil desplegó de inmediato los protocolos de seguridad mecánica y eléctrica. En primer término, los uniformados procedieron a la estabilización preventiva de la carrocería volcada mediante la colocación de tacos escalonados, eliminando cualquier posibilidad de desplazamiento involuntario que pudiera comprometer la integridad del personal actuante o complicar la posterior remoción del rodado. Acto seguido, los efectivos accedieron al compartimento del motor para concretar la desconexión del suministro eléctrico desde la batería, neutralizando así todo peligro de cortocircuito o inicio de fuego.

Paralelamente a las labores técnicas sobre el vehículo, se confirmó que el único ocupante de la Peugeot Partner había sido oportunamente asistido y trasladado en ambulancia hacia el hospital local para ser sometido a los controles médicos de rigor, constatándose afortunadamente que presentaba lesiones de carácter leve sin riesgo para su vida.

Cuando el reloj marcaba las 07:15 horas, tras poco más de media hora de intenso trabajo preventivo, los bomberos dieron por concluido el operativo con el vehículo completamente asegurado, sin riesgos eléctricos ni derrames de combustible o fluidos sobre el asfalto de la calle 15 de Febrero.