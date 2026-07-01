Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La rápida intervención del personal de la División Cuartel 8va de Bomberos permitió controlar un principio de incendio que se desató durante la mañana del martes en un automóvil estacionado sobre la calle Los Pioneros, en El Calafate. El hecho ocurrió frente a la panadería Don Luis y generó preocupación entre vecinos y comerciantes de la zona, aunque afortunadamente no dejó personas heridas ni daños de mayor magnitud.

Según pudo saber La Opinión Austral, el incidente se produjo alrededor de las 8:30, en un horario de intensa circulación vehicular y peatonal, cuando el propietario de un Volkswagen Polo de color negro advirtió que del sector del motor comenzaban a salir llamas luego de intentar poner en marcha el vehículo.

El alerta ingresó a las 08:31 mediante un llamado telefónico, lo que motivó el inmediato despliegue de una dotación de la División Cuartel 8va a bordo de una autobomba. En pocos minutos, los bomberos arribaron al lugar y constataron que el foco ígneo se encontraba concentrado en el compartimiento del motor.

Sin perder tiempo, los efectivos desplegaron una línea devanadera y comenzaron las tareas de extinción, logrando sofocar las llamas y enfriar completamente el vehículo para evitar una posible reignición.

De acuerdo con la información aportada por el propietario, momentos antes había detenido su marcha para realizar una compra en un comercio de la zona. Al regresar e intentar encender nuevamente el automóvil, se produjo una explosión en la bomba inyectora como consecuencia de la rotura de una manguera de combustible.

Ese desperfecto mecánico provocó la pérdida de combustible y el posterior inicio del fuego en el compartimiento del motor, una situación que fue controlada rápidamente gracias a la intervención de los bomberos.

Tras extinguir completamente el incendio, el personal realizó una inspección técnica del rodado y determinó que el origen del siniestro fue accidental, descartándose cualquier otro tipo de intervención externa.

Mientras se desarrollaban las tareas de emergencia, efectivos de la Comisaría Primera y personal de Tránsito Municipal colaboraron en el ordenamiento de la circulación y en el resguardo del sector para garantizar la seguridad de peatones y automovilistas.

El operativo concluyó alrededor de las 08:55, una vez que los bomberos verificaron que no existían riesgos de una nueva combustión y que el vehículo podía permanecer en el lugar sin representar peligro para terceros. Si bien el automóvil sufrió daños en el compartimiento del motor, la rápida respuesta de los equipos de emergencia evitó que las llamas alcanzaran el habitáculo o comprometieran la estructura completa del rodado, reduciendo considerablemente las consecuencias del incidente.