Un episodio que podría haber terminado en tragedia se resolvió gracias a la rápida reacción de un vecino y la intervención inmediata de los bomberos. En la tarde de este miércoles, personal del Cuartel 21° de Bomberos de la Policía de Santa Cruz acudió a un llamado de emergencia por un posible incendio vehicular en la ciudad de El Calafate.

De acuerdo a la información a la que tuvo acceso La Opinión Austral, a través de fuentes policiales consultadas, se pudo saber que el aviso ingresó alertando sobre un Peugeot 206 estacionado en calle Jorge Echeverría que estaba despidiendo humo desde el sector del motor. Los bomberos se movilizaron de inmediato, pero al llegar constataron que el propietario del vehículo ya había logrado sofocar las llamas utilizando un matafuego, evitando que el fuego se propagara. “Fue cuestión de segundos; vi el humo, abrí el capot y usé el extintor. No podía dejar que el fuego ganara”, relató el dueño, aún con la tensión marcada en su voz.

Si bien no fue necesario emplear el material de extinción de los bomberos, estos verificaron la zona afectada para asegurarse de que no hubiera riesgo de reignición. Según pudo saber este diario, finalmente, se confirmó que no hubo personas heridas y que los daños se limitaron al compartimento del motor. Según informaron desde la Superintendencia de Bomberos, la causa más probable del incidente fue un desperfecto mecánico, una situación que, de no haberse controlado a tiempo, podría haber destruido el vehículo y afectado a otros en la zona.