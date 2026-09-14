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Un violento choque se registró en el corazón del barrio Cerro Calafate de la villa turística, más precisamente sobre la arteria conocida como calle Ex 72, un sector de constante circulación local que se convirtió en el escenario de un violento impacto entre dos automóviles de uso familiar.

Por causas que aún son materia de peritaje y análisis por parte de los peritos viales, una camioneta Chevrolet Spin y una Chevrolet Zafira impactaron de manera frontal y lateral con singular fuerza. La magnitud del choque generó la rotura inmediata de cristales, el desprendimiento de partes plásticas de las carrocerías sobre el ripio y el asfalto, y un estrépito que alertó de inmediato a los frentistas de la zona, quienes no dudaron en comunicarse de urgencia con la central de emergencias para solicitar auxilio.

En cuestión de minutos, el lugar se transformó en el centro de un coordinado y rápido despliegue operativo. Una ambulancia del Hospital de Alta Complejidad SAMIC de El Calafate acudió rápidamente a la escena, acompañada por móviles de la Comisaría Seccional Segunda -unidad policial que posee jurisdicción sobre ese cuadrante de la ciudad- y por inspectores de la Dirección de Tránsito Municipal, quienes montaron un cordón de seguridad para desviar la circulación y evitar nuevos incidentes en el sector.

Como consecuencia directa del encontronazo, un hombre mayor de edad que viajaba en uno de los rodados resultó con golpes y traumatismos que requirieron asistencia médica inmediata en el lugar. Tras ser estabilizado por el equipo sanitario, el conductor fue inmovilizado y trasladado a la guardia del nosocomio local a bordo de la unidad de rescate. Dentro del Hospital SAMIC, el paciente fue sometido a una serie de exámenes clínicos, placas radiográficas y controles preventivos de rigor para descartar lesiones internas o traumatismos de mayor consideración. Pese a la zozobra inicial, las autoridades médicas confirmaron que las heridas eran de carácter leve y, tras un período prudencial de observación en la sala de guardia, el hombre recibió el alta médica