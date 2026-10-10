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Durante las primeras horas de este sábado, un violento accidente de tránsito encendió las alarmas de las fuerzas de seguridad y de los servicios de emergencia de El Calafate.

El siniestro vial fue protagonizado por un adolescente de 17 años que circulaba a bordo de un coche prestado. El joven perdió el control del volante mientras transitaba por la costanera. Fuera de control, el rodado impactó de lleno contra las estructuras de protección del paseo peatonal y, debido a la fuerza del choque, llegó a atravesar por completo el boulevard divisorio.

El muchacho sufrió politraumatismos y profundos cortes en la zona del rostro y la cabeza. Minutos después, un equipo médico acudió al lugar para asistirlo de urgencia y trasladarlo en ambulancia hacia la guardia del Hospital SAMIC, donde permaneció en observación bajo atención profesional.

Los policías constataron que el muchacho ya se encontraba fuera del habitáculo. Sin embargo, las primeras intervenciones policiales dejaron entrever un dato preocupante: el joven habría estado bajo los efectos del alcohol al momento de la colisión. Si bien por estas horas se aguardan los informes periciales para confirmar el nivel exacto de alcoholemia, la hipótesis del consumo de alcohol al volante es la principal línea sobre la que trabajan los investigadores