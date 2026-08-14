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Un matrimonio muy querido de El Calafate perdió la vida con apenas 10 días de diferencia, suscitando una profunda conmoción entre sus familiares, amigos y comunidad en general.

María Isabel Gordillo, empleada municipal jubilada, falleció el 1 de agosto, a los 76 años. Diez días después, el 11 de agosto, murió su pareja, Juan Carlos Demaldé, de 71 años.

Demaldé, quien era gendarme retirado, sufrió un infarto por el que permaneció internado durante algunos días, pero finalmente no logró recuperarse.

Los restos de ambos serán despedidos este sábado 15 de agosto, a las 20 horas, en la Parroquia Santa Teresita del Niño Jesús y posteriormente serán trasladados al crematorio local.

En redes sociales, una amiga de la familia se hizo eco de la triste noticia y dedicó un sentido mensaje al matrimonio.

“Que descansen en paz, allá lo esperará mi papá como en los viejos tiempos, besos al cielo”, expresó “Susi” Sutherland.