En la tarde-noche del sábado, personal de la División Cuartel 21ra intervino en un accidente vial ocurrido en El Calafate, donde un motociclista resultó herido tras un despiste en la rotonda del Microestadio Municipal de El Calafate, sobre la Avenida Fagnano.

Según se informó, la unidad operativa 1006 acudió rápidamente al lugar tras recibir el alerta. Al arribar, los bomberos encontraron a un hombre tendido sobre la calzada, con evidentes signos de dolor agudo luego de haber impactado contra el cordón.

De inmediato, el personal activó los protocolos de atención para trauma. Se procedió a la inmovilización espinal utilizando tabla rígida y collar cervical, con el objetivo de prevenir lesiones mayores. Además, debido a las bajas temperaturas registradas en la zona, se aplicaron medidas de protección térmica mediante mantas para evitar un cuadro de hipotermia.

Una vez estabilizado, el motociclista fue trasladado y entregado al equipo médico del hospital local, donde recibió atención especializada.

Desde el Cuartel 21ra destacaron la importancia de la respuesta inmediata en este tipo de emergencias: la rápida intervención y la aplicación de procedimientos adecuados resultan clave para preservar la vida y reducir riesgos en la vía pública.