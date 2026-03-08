Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Un trágico accidente de tránsito se registró este domingo por la tarde en el ingreso a la localidad de El Calafate, donde una persona perdió la vida y otras dos resultaron heridas tras la colisión entre dos vehículos.

Según pudo conocer La Opinión Austral, el hecho ocurrió alrededor de las 14:40 horas, en el acceso a Punta Walichu, a unos seis kilómetros del portal de ingreso a la ciudad. En el siniestro estuvieron involucrados un vehículo particular y un vehículo de alquiler, según informaron fuentes policiales.

De acuerdo con información aportada por fuentes consultadas y testigos del hecho, el Toyota Yaris circulaba delante del remis. En circunstancias que deberán ser determinadas por las pericias correspondientes, el vehículo habría perdido el control, lo que desencadenó una violenta colisión.

El estado en el que quedaron los rodados. FOTO: AHORA CALAFATE

El conductor del remis no logró evitar el impacto y terminó chocando contra el sector izquierdo del Yaris. La fuerza del golpe provocó que el Toyota se despistara y terminara volcado sobre la banquina, mientras que el Chevrolet Prisma quedó detenido sobre la calzada y comenzó a incendiarse.

El chofer del remis consiguió salir del vehículo por sus propios medios apenas segundos después del choque, logrando ponerse a salvo antes de que el automóvil fuera alcanzado por las llamas. En cambio, el conductor del Toyota Yaris quedó atrapado dentro del rodado volcado.

Los heridos fueron asistidos en el lugar por personal de emergencia y posteriormente trasladados al Hospital SAMIC de El Calafate, donde permanecen bajo atención médica.

El Yaris quedó a la vera de la calzada. FOTO: AHORA CALAFATE

Desde Bomberos señalaron que las autoridades continúan trabajando en el lugar para relevar información y determinar con precisión la mecánica del accidente. Además, se aguarda la confirmación oficial de la identidad de las personas involucradas.

Personal policial, bomberos y equipos de salud intervinieron en el operativo desplegado en la zona, mientras se realizan las pericias correspondientes para establecer las causas del siniestro.