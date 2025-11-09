Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Un confuso y alarmante episodio tuvo lugar la tarde del sábado 8 de noviembre, cuando un hombre internado en el Hospital Samic de El Calafate protagonizó una violenta crisis emocional, sustrajo un vehículo oficial del nosocomio y posteriormente amenazó con prenderse fuego e intentó agredir con un arma blanca a los policías que intentaban asistirlo.

Según informó la División Comunicación y Difusión de la Policía de Santa Cruz, el hecho ocurrió alrededor de las 17:00 horas en una vivienda ubicada en calle Violeta del Carmen Aguilar al 500, en el barrio Linda Vista. Allí, los efectivos de la División Comisaría Segunda fueron convocados tras recibir el aviso de que un hombre se encontraba en estado de alteración, poniendo en riesgo su vida.

Al llegar al lugar, los agentes intentaron dialogar con el individuo, quien reaccionó de forma violenta, amenazando a los uniformados con un arma blanca y arrojando objetos desde el interior de la casa. En medio de la crisis, el hombre se roció con combustible y advirtió que iba a prenderse fuego, lo que obligó a activar un protocolo de emergencia con la presencia de Bomberos, personal médico del Hospital Samic y del Comando de Patrullas.

Tras varios minutos de negociación, el sujeto finalmente depuso su actitud y fue contenido y trasladado nuevamente al Hospital Samic, donde quedó bajo custodia policial. Afortunadamente, no se registraron personas lesionadas durante el procedimiento.

Durante la intervención, los efectivos detectaron en el patio de la vivienda un vehículo oficial del Hospital Samic, un Renault Kangoo gris, que había sido robado minutos antes por el mismo hombre desde el exterior del hospital, donde se encontraba internado en el área de Salud Mental bajo tratamiento.

En el lugar trabajó personal de la División Criminalística y del Cuartel de Bomberos, realizando las diligencias de rigor. El caso quedó bajo la intervención del Juzgado de Instrucción y Penal Juvenil N.º 1 de El Calafate, a cargo del Dr. Rodrigo Rizzato, quien dispuso que el involucrado establezca domicilio a disposición de la Justicia y que el vehículo sustraído sea restituido al Hospital Samic.