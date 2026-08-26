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Un incendio de importantes proporciones afectó una vivienda familiar radicada en el barrio Cerro Calafate de la ciudad homónima, movilizando a los cuerpos de emergencia de la localidad en plena madrugada de este miércoles

La alerta se encendió alrededor de las 04:30 de la mañana en una propiedad ubicada sobre la calle 72, a la altura del 1088. Un llamado de auxilio notificó la presencia de llamas en el interior del inmueble, lo que motivó el inmediato desplazamiento de una dotación de la División Cuartel 21° de Bomberos y de patrulleros de la Comisaría Segunda local.

Según pudo saber La Opinión Austral, al arribar al lugar, los bomberos constataron un foco ígneo de gran intensidad concentrado en el sector del living comedor. La combustión de los materiales presentes en el ambiente amenazaba con propagar la línea de fuego hacia las habitaciones contiguas y la estructura general del techo. No obstante, la rápida maniobra de los ocupantes de la casa —quienes reaccionaron a tiempo y abandonaron la vivienda por sus propios medios— evitó que se registraran víctimas o personas con principio de asfixia.

El despliegue operativo de los bomberos se extendió hasta pasadas las 05:30. Mediante el ataque directo y la posterior ventilación del recinto, la dotación logró sofocar el fuego y neutralizar los puntos de calor residuales, impidiendo daños totales en la edificación. Asimismo, en el marco del protocolo preventivo de rigor para estos episodios, una cuadrilla de la empresa estatal Distrigas se apersonó en la escena para retirar el medidor y garantizar el corte del suministro energético en la red domiciliaria.

Finalizada las tareas de extinción, el personal de Criminalística e inspectores del cuerpo de bomberos iniciaron las pericias técnicas para determinar la mecánica del siniestro. El informe final concluyó que el hecho tuvo un origen accidental: la presencia de prendas de vestir sobre un tender colocado a muy escasa distancia de un calefactor encendido.

Según explicaron los peritos, la irradiación constante de temperatura sobre la indumentaria provocó que las telas alcanzaran el punto de ignición, iniciando una llama rápida que se propagó en cuestión de minutos hacia los muebles y cortinados del living.

El hecho concluyó sin heridos entre la familia ni novedades de gravedad en el personal de rescate, dejando como único saldo considerables pérdidas materiales.