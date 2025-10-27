Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Un nuevo siniestro vial volvió a encender las alarmas sobre la seguridad en las rutas del sur santacruceño. En esta oportunidad, un vecino de El Chaltén protagonizó un violento vuelco sobre la Ruta Nacional N.º 40, a unos 90 kilómetros de El Calafate, en una zona despoblada y de tránsito escaso, cercana a la estancia Luz Divina.

Según pudo saber La Opinión Austral, el hecho ocurrió durante la mañana del domingo, cuando el hombre -único ocupante del vehículo- se dirigía hacia El Calafate. Por motivos que aún se investigan, perdió el control del rodado, despistó y terminó volcando sobre la banquina, quedando el auto con las cuatro ruedas hacia arriba. A pesar del fuerte impacto, el conductor logró salir por sus propios medios antes de la llegada de los rescatistas.

El accidente fue reportado de inmediato a los servicios de emergencia. En el lugar trabajó personal de la División Cuartel 8va de Bomberos de El Calafate, que se desplazó con un móvil de rescate tras recibir el aviso del siniestro. Los bomberos realizaron tareas preventivas, desconectando la batería del vehículo y asegurando la zona para evitar riesgos de incendio o derrame de combustible.

Móviles de Policía y de Bomberos en el lugar del hecho. FOTO: POLICÍA SANTA CRUZ

Al mismo tiempo, una ambulancia proveniente de Tres Lagos acudió al sitio del accidente y brindó las primeras atenciones médicas al conductor, quien presentaba lesiones leves y un fuerte estado de shock. Luego de ser estabilizado, fue trasladado al hospital más cercano para una evaluación médica más exhaustiva, indicó el portal de noticias Ahora Calafate.

Fuentes vinculadas al operativo informaron que las condiciones climáticas eran favorables al momento del siniestro, por lo que los investigadores intentan determinar si el despiste fue causado por una distracción o por el mal estado del camino, un factor recurrente en esa zona de la Ruta 40, donde las ondulaciones y el ripio suelto suelen generar pérdida de adherencia.