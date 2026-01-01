Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Un siniestro vial registrado en una esquina transitada de El Calafate encendió las alertas durante la tarde del miércoles, cuando dos vehículos protagonizaron una colisión que, si bien no dejó personas lesionadas, generó un riesgo potencial para la circulación y la seguridad pública. La rápida intervención de los Bomberos de la Policía de Santa Cruz permitió controlar la situación y evitar consecuencias mayores.

Según pudo saber La Opinión Austral, a través de fuentes consultadas, el hecho ocurrió en la intersección de las calles Los Guindos y Maca Tobiano, un sector de circulación habitual dentro del ejido urbano de la villa turística. Por causas que se intentan establecer, un Ford Fiesta y una Toyota Hilux impactaron entre sí, lo que provocó daños materiales y el derrame de fluidos sobre la calzada.

Ante el aviso, personal de la División Cuartel 8va de Bomberos se hizo presente en el lugar. Durante la inspección inicial, los efectivos detectaron un derrame de aceite de caja proveniente del vano motor de uno de los rodados, una situación que representaba un serio peligro tanto por la posibilidad de derrapes como por el riesgo de incendio.

De inmediato, la dotación desplegó tareas de prevención vial, procediendo al barrido y neutralización del fluido derramado mediante la utilización de tierra suelta, una técnica habitual en este tipo de emergencias que permite absorber el aceite y restablecer condiciones seguras en la calzada. El trabajo se realizó con celeridad para minimizar el impacto sobre el tránsito y prevenir nuevos incidentes.

En paralelo, personal de la Comisaría Primera y del Comando de Patrullas colaboró en el operativo, asegurando el perímetro, ordenando la circulación y controlando la documentación de ambos vehículos involucrados. Según se informó oficialmente, ninguno de los conductores manifestó dolencias ni requirió asistencia médica, por lo que no fue necesaria la intervención de una ambulancia.

Finalizadas las tareas de limpieza y prevención, y una vez constatadas las condiciones de seguridad del lugar, la circulación fue normalizada y la dotación de Bomberos regresó a su unidad sin novedades.