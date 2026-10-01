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Un momento de profunda zozobra se vivió durante la noche del miércoles en la villa turística de El Calafate, cuando un voraz principio de incendio se desencadenó en el interior de una vivienda familiar. La premura en el alerta y la rápida respuesta de las dotaciones de bomberos locales evitaron lo que pudo haberse transformado en una verdadera tragedia en pleno sector urbano, logrando sofocar las llamas y resguardar la integridad de los vecinos.

El siniestro se declaró minutos antes de las 20:45 horas en un inmueble ubicado sobre la calle Punta Bandera al 1900. Las alarmas se encendieron al constatarse que el foco ígneo afectaba a una edificación construida mayoritariamente en madera, emplazada en la parte posterior del predio.

Frente a la gravedad del cuadro, se activó un protocolo de emergencia que incluyó la labor coordinada de la División Cuartel 21°, con el respaldo de la División Cuartel 8° y el personal de la División Comisaría Segunda de El Calafate. Los efectivos de seguridad y los servidores públicos montaron de inmediato un perímetro de resguardo para garantizar la seguridad en las arterias aledañas e iniciar las maniobras de extinción.

En el lugar del hecho, el personal de bomberos procedió al despliegue táctico de una línea de ataque para contener las llamas concentradas en el piso superior del inmueble. Tras un intenso trabajo para controlar el fuego principal, las brigadas abocaron sus esfuerzos a las tareas de remoción de escombros, enfriamiento de los tirantes y ventilación del recinto para evitar cualquier posible reavivamiento por brasas ocultas. El operativo se extendió de manera ininterrumpida durante dos horas, concluyendo exitosamente a las 22:45 horas con la neutralización total del peligro.

Posteriormente, los peritos realizaron la correspondiente inspección ocular para determinar las causas que desencadenaron el incidente. De acuerdo con las conclusiones de los especialistas La Opinión Austral pudo saber que el fuego tuvo su origen en una falla técnica provocada por la sobrecarga de un cableado eléctrico que carecía de las protecciones adecuadas, un factor de riesgo recurrente en instalaciones edilicias. Afortunadamente, y como saldo positivo dentro de la emergencia, las autoridades confirmaron que no se registraron personas lesionadas ni intoxicadas por la inhalación de humo.