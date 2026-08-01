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Las intensas nevadas que afectan distintos sectores de Santa Cruz volvieron a generar complicaciones en las rutas. En esta oportunidad, una familia que transitaba por la Ruta Provincial N.º 19 quedó varada a causa de la importante acumulación de nieve sobre la calzada y debió ser rescatada por personal de Operaciones Rurales de El Calafate.

El procedimiento comenzó en el marco de las tareas que desarrolla la Policía sobre los principales corredores viales de la zona. En una recorrida por la intersección de la Ruta Nacional N.º 40 y la Ruta Provincial N.º 9, los efectivos recibieron un pedido de auxilio que alertaba sobre una camioneta inmovilizada varios kilómetros más adelante.

Allí se constató que el vehículo permanecía atrapado por la gran cantidad de nieve acumulada sobre el camino. En su interior se encontraba una familia que llevaba varias horas aguardando asistencia en medio de temperaturas bajo cero y fuertes ráfagas de viento.

Luego de varios minutos de trabajo, lograron liberar la camioneta sin ocasionar daños adicionales al vehículo ni poner en riesgo la integridad de sus ocupantes, quienes pudieron abandonar el sector de manera segura. Debido a que las condiciones del camino continuaban siendo complejas, el personal policial decidió escoltar a la familia durante el resto del recorrido hasta El Calafate